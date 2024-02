Ciné Pitchoun ! Le secret des Perlims Rue Sellenick Les Andelys, dimanche 19 mai 2024.

Ciné Pitchoun ! Le secret des Perlims Rue Sellenick Les Andelys Eure

Synopsis

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt.

Réalisé par Alê Abreu

Avec Giulia Benite et Stenio Garcia

Contact

Cinéma Palace

Rue Sellenick, 27 700 Les Andelys

Tél 02.32.54.13.64

Site web https://www.noecinemas.com/les-andelys/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:30:00

fin : 2024-05-19

Rue Sellenick Cinéma Le Palace

Les Andelys 27700 Eure Normandie

