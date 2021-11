Mèze Mèze Hérault, Mèze CINÉ – PITCHOUN « LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN » Mèze Mèze Catégories d’évènement: Hérault

Mèze

CINÉ – PITCHOUN « LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN » Mèze, 22 décembre 2021, Mèze. CINÉ – PITCHOUN « LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN » Mèze

2021-12-22 – 2021-12-22

Mèze Hérault Mèze EUR 3 3 Dès 3 ans.

Goûter + 4 courts-métrages + atelier « Je décore l’arbre de Noël du Cinéma ».

Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Dès 3 ans.

Goûter + 4 courts-métrages + atelier « Je décore l’arbre de Noël du Cinéma ».

Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! +33 4 67 43 81 70 Dès 3 ans.

Goûter + 4 courts-métrages + atelier « Je décore l’arbre de Noël du Cinéma ».

Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! Mèze

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Mèze Autres Lieu Mèze Adresse Ville Mèze lieuville Mèze