Ciné Pitchoun ! Le lion et les 3 brigands Rue Sellenick Les Andelys, dimanche 14 avril 2024.

Ciné Pitchoun ! Le lion et les 3 brigands Rue Sellenick Les Andelys Eure

Synopsis

Bienvenue à Cardamone, la ville la plus paisible au monde! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau temps rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites? C’est sans compter trois drôle de crapules du nom de Casper, Jaspe et Jonathan, qui sont mis en tête de s’aventurer en ville.. et attention, ils ont un lion !

Réalisé par Rasmus A. Sivertsen

Contact

Cinéma Palace

Rue Sellenick, 27 700 Les Andelys

Tél 02.32.54.13.64

Site web https://www.noecinemas.com/les-andelys/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:30:00

fin : 2024-04-14

Rue Sellenick Cinéma Le Palace

Les Andelys 27700 Eure Normandie

