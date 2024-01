Ciné Pitchoun Ivan Tsarevitch et la princesse changeante cinéma Le Félix Labouheyre, dimanche 4 février 2024.

Ivan Tsarevitch et la princesse changeante est un programme composé de 4 courts-métrages réalisés par Michel Ocelot. La projection sera suivi d’un atelier création de silhouette articulée.

Recommandé à partir de 6 ans

Atelier limité à 15 enfants Réservation recommandée

Les Ciné Pitchoun sont des séances de cinéma adaptées au plus jeunes spectateurs. Chaque séance est accompagnée d’une animation( lecture de conte, atelier manuel, quizz …)

Atelier limité à 15 enfants Réservation recommandée

cinéma Le Félix Place de la mairie

Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine cinema.labouheyre@gmail.com

Début : 2024-02-04 10:30:00

fin : 2024-02-04 12:00:00



