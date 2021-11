Houlgate Houlgate Calvados, Houlgate Ciné Pitchoun Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate

Ciné Pitchoun Houlgate, 12 décembre 2021, Houlgate. Ciné Pitchoun Houlgate

2021-12-12 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-12

Houlgate Calvados Houlgate Le cinéma pour les enfants ! Une fois par mois un film jeunesse est proposé à tarif unique aussi bien pour les enfants que leurs accompagnateurs. Ce mois-ci il vous est proposé de découvrir Le voyage du Prince ! Le cinéma pour les enfants ! Une fois par mois un film jeunesse est proposé à tarif unique aussi bien pour les enfants que leurs accompagnateurs. Ce mois-ci il vous est proposé de découvrir Le voyage du Prince ! +33 2 31 28 75 75 Le cinéma pour les enfants ! Une fois par mois un film jeunesse est proposé à tarif unique aussi bien pour les enfants que leurs accompagnateurs. Ce mois-ci il vous est proposé de découvrir Le voyage du Prince ! Houlgate

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Houlgate Autres Lieu Houlgate Adresse Ville Houlgate lieuville Houlgate