CINE PITCHOUN Cinéma Octav Vic-en-Bigorre, mardi 13 février 2024.

CINE PITCHOUN Lectures poétiques et projection. Mardi 13 février, 10h00 Cinéma Octav 4€

Début : 2024-02-13T10:00:00+01:00 – 2024-02-13T11:15:00+01:00

Fin : 2024-02-13T10:00:00+01:00 – 2024-02-13T11:15:00+01:00

« Le Salsifis du Bengale et autres poèmes de Robert Desnos ».

Le rendez-vous pour les plus petits !

A l’occasion du Printemps des poètes, les élèves de l’école Pierre Guillard liront le kamishibaï qu’ils ont réalisé en mettant en images le poème « Une Grâce » de Nathalie Bayac de Ciron, marraine du festival.

Le temps de lecture sera animé par Emmanuelle pour le Réseau des Médiathèques Adour-Madiran.

Projection 13 poèmes de Robert Desnos mis en image et animés par 13 jeunes réalisateurs issus des écoles d’animation françaises.

Animation organisée en partenariat avec le Réseau des Médiathèques Adour-Madiran.

Début = 10h00

Ouverture des portes = 9h30

⚠️ Entrée 4€.

Cinéma Octav Place du Corps Franc Pommies, 65500 Vic en bigorre Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « octav@adour-madiran.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0562337400 »}]