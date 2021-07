Paris Cinéma Chaplin Saint-Lambert Paris Ciné-Pitchoun Cinéma Chaplin Saint-Lambert Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mercredi 25 août 2021

de 14h15 à 14h55

payant

Lumière tamisée, son atténué et tapis d’éveil, les séances ciné-pitchoun sont ouvertes aux bébés. LES PETITS CONTES DE LA NUIT

Le Film DES 4 COINS DU MONDE 2008-2018 – 40 min – animation couleur à partir de 3 ans Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit. Au programme : La Tortue qui voulait dormir : L’hibernation est venue pour Madame Tortue ! Ce soir, elle s’installe bien au chaud dans son lit pour y passer tout l’hiver ! C’est sans compter ses amis, qui lui ont préparé bien des surprises… + La Promenade de monsieur papier

+ Petite étincelle + Le Poisson veilleuse

+ Le Raton laveur et la lampe de poche

Cinéma Chaplin Saint-Lambert 6 rue Péclet Paris 75015

