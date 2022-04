Ciné Pitchoun : Ariol prend l’avion ! cinéma Grand Mercure, 27 avril 2022, Elbeuf.

Ciné Pitchoun : Ariol prend l’avion !

cinéma Grand Mercure, le mercredi 27 avril à 14:15

Dans le cadre de ciné pitchoun, la Ville et le cinéma Grand Mercure proposent une programmation annuelle (un film par mois) à un tarif vraiment mini. La place est à un prix unique de 2,50 euros ! En avril, venez découvrir le film Ariol prend l’avion ! / 0h47 Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De la neige pour Noël et La Grande course au fromage. Rendez-vous mercredi 27 avril, à 14h15.

2,5€

cinéma Grand Mercure Square Raoul Grimoin Sanson, 76500 Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime



2022-04-27T14:15:00 2022-04-27T15:30:00