CINÉ PISCINE : YÉTI & COMPAGNIE Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

CINÉ PISCINE : YÉTI & COMPAGNIE Saint-Mihiel, 21 décembre 2022, Saint-Mihiel . CINÉ PISCINE : YÉTI & COMPAGNIE Avenue du Général-de-Gaulle Piscine intercommunale du Sammiellois Saint-Mihiel Meuse Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général-de-Gaulle

2022-12-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-21

Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général-de-Gaulle

Saint-Mihiel

Meuse 2.8 EUR Pour les vacances de Noël la Codecom propose un ciné piscine avec le film « Yéti & Compagnie » (film d’animation, 2018, de Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig). +33 3 29 89 19 02 Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général-de-Gaulle Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Saint-Mihiel Meuse Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général-de-Gaulle Ville Saint-Mihiel lieuville Piscine intercommunale du Sammiellois Avenue du Général-de-Gaulle Saint-Mihiel Departement Meuse

Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/

CINÉ PISCINE : YÉTI & COMPAGNIE Saint-Mihiel 2022-12-21 was last modified: by CINÉ PISCINE : YÉTI & COMPAGNIE Saint-Mihiel Saint-Mihiel 21 décembre 2022 Avenue du Général-de-Gaulle Piscine intercommunale du Sammiellois Saint-Mihiel Meuse Meuse Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse