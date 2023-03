Ciné Piscine ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons Catégories d’Évènement: Corrèze

Égletons Égletons

Ciné Piscine, 10 mars 2023, ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons . Ciné Piscine Égletons Corrèze Égletons

2023-03-10 – 2023-03-10 Égletons

Corrèze Égletons Corrèze Boulevard Puy Nègre Centre Aquarécréatif Égletons Les pied dans l’eau ou dans les tribunes du centre aquarécréatif, venez assister à la projection du film « Le Roi Lion » pour une soirée au profit de la Ligue contre le Cancer.

5€/personne avec fauteuil gonflable offert.

À 20h. Renseignements au 05 55 93 93 90. +33 5 55 93 93 90 Égletons Égletons

dernière mise à jour : 2023-02-09 par OT d’Egletons

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Égletons Égletons Autres Lieu Égletons Égletons Adresse Égletons Corrèze OT d'Egletons Ville ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons Departement Corrèze Lieu Ville Égletons Égletons

Égletons Égletons ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/egletonsegletons ot d'egletons /

Ciné Piscine 2023-03-10 was last modified: by Ciné Piscine Égletons Égletons 10 mars 2023 Corrèze Égletons Égletons Corrèze OT d'Egletons

ÉgletonsÉgletons OT d'Egletons Corrèze