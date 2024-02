Ciné philo Sirocco et le royaume des courants d’air Cinéma Le Carnot Ussel, mardi 27 février 2024.

Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans, découvrent un passage secret vers Le Royaume des Courants d’Air, leur livre favori. Transformées en chats et avec l’aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes… Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu’elles l’imaginent ? Séance suivie d’un échange philo sur le film avec Viviane, places limitées à 20 enfants (Inscription à mediatrice@veocinemas.fr ou 05.55.93.81.88) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:30:00

fin : 2024-02-27 16:30:00

Cinéma Le Carnot 66 Avenue Carnot

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mediatrice@veocinemas.fr

