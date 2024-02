CINÉ-PHILO-MUSICAL LA VIE EST BELLE Belleville-sur-Meuse, mercredi 10 avril 2024.

CINÉ-PHILO-MUSICAL LA VIE EST BELLE Belleville-sur-Meuse Meuse

Mercredi

La Vie est Belle est un ciné-philo musical qui s’articule autour des grandes étapes de la vie.

Présenté par Cell, une petite cellule apprentie magicienne aussi drôle qu’ingénue, tous ces moments de vie seront mis en valeur par des témoignages de tous âges, accompagnés en musique.

De la naissance à l’enfance, en passant par l’adolescence, l’âge adulte, la vieillesse et la mort, cette aventure pleine de rebondissements nous en apprendra plus sur nous les êtres humains, avec sensibilité, émotion et humour bien-sûr !

Mais avec Cell dans les parages, sur scène comme sur l’écran, tout ne se passera pas comme prévu…

Entrée libre sur réservation

billetterie.contrecourantmjc.frEnfants

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 11:00:00

fin : 2024-04-10 11:35:00

2 Place André Maginot

Belleville-sur-Meuse 55430 Meuse Grand Est

L’événement CINÉ-PHILO-MUSICAL LA VIE EST BELLE Belleville-sur-Meuse a été mis à jour le 2024-02-02 par OT GRAND VERDUN