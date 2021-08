Romainville Cinéma Le Trianon Romainville, Seine-Saint-Denis Ciné-Philo : Maman pleut des cordes Cinéma Le Trianon Romainville Catégories d’évènement: Romainville

Ciné-Philo : Maman pleut des cordes

Cinéma Le Trianon, le dimanche 5 décembre à 13:30

Jeanne, huit ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression. Elle décide de se faire aider et doit envoyer sa fille passer les vacance… Après le film, rendez-vous dans le Petit Trianon pour une discussion philosophique et ludique sur le thème “A-t-on besoin de pleurer ensemble ?”. Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis

2021-12-05T13:30:00 2021-12-05T15:30:00

