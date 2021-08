CINÉ PHILO FILOU : BONJOUR LE MONDE ! Saint-Brevin-les-Pins, 2 octobre 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

CINÉ PHILO FILOU : BONJOUR LE MONDE ! 2021-10-02 16:15:00 – 2021-10-02 Cinéjade 2 Avenue des Frères-Lumière

Saint-Brevin-les-Pins 44250

Dans le cadre de la Fête de la Science, Cinéjade diffuse « Bonjour le Monde ! »

Pour les ciné’filous confirmés. Atelier philo animé par le Chouette Philosophe.

Synopsis :

Adaptation de la série sur grand-écran.

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.

Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Durée : 1h01

Billetterie ICI >>>

Une séance adaptée aux jeunes enfants, idéale pour un premier contact avec le cinéma.

cinejade@tourisme-saint-brevin.fr +33 2 40 39 39 39

