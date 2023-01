Ciné-patrimoine et débat Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

Ciné-patrimoine et débat
Cinéma La Fabrique Rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne

2023-02-22 20:30:00 – 2023-02-22

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique

Saint-Astier

20h30 : projection du film français de Marc Allégret "Sois belle et tais-toi", sorti en 1958, suivie d'une discussion d'échanges et de partage.
Cinéma La Fabrique
05 53 02 41 99

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier

