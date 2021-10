Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Ciné patrimoine : Attache-moi Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Ciné patrimoine : Attache-moi Mourenx, 6 octobre 2021, Mourenx. Ciné patrimoine : Attache-moi 2021-10-06 18:30:00 – 2021-10-06 Ciné M 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques 5.5 EUR Film de Pedro Almodovar avec Victoria Abril et Antonio Banderas.

Une présentation précédera la séance. Film de Pedro Almodovar avec Victoria Abril et Antonio Banderas.

Une présentation précédera la séance. +33 5 59 71 69 89 Film de Pedro Almodovar avec Victoria Abril et Antonio Banderas.

Une présentation précédera la séance. Ciné M dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Ciné M 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville 43.37045#-0.6292