Ciné-Passion Chantons sous la pluie Soultz-Haut-Rhin, mardi 27 février 2024.

COMEDIE MUSICALE

Stanley Donen, Gene Kelly, Etats-Unis, 1953, 1h 43min, version française

Chantons sous la pluie est à la fois une “romantic comedy”, une comédie musicale (alignant les scènes parlées, chantées et dansées) et en prime, un documentaire amusant sur le passage du cinéma muet au cinéma parlant, une révolution technique qui, en 1927, transforma le 7e art et obligea les acteurs à s’adapter, tant pour la voix que pour le jeu physique.

La plus célèbre des comédies musicales, hommage au cinéma américain à l’avènement du parlant. A (re)découvrir sur grand écran !

> A l’issue du film, l’association FEW (Fête de l’eau Wattwiller) proposera un verre de l’amitié 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 19:30:00

fin : 2024-02-27 21:30:00

7 Place de l’église

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est

