Ciné passion à Villefranche du Périgord: Zébulon le dragon et les mèdecins volants Villefranche-du-Périgord, 25 février 2022, Villefranche-du-Périgord.

2022-02-25 – 2022-02-25

Villefranche-du-Périgord Dordogne Villefranche-du-Périgord Ciné Passion à Villefranche du Périgord

Ciné Junior avec l’APE

Vendredi 25/02

Zébulon le dragon et les médecins volants

16h30

Tarif: 6€, réduit 5€, – de 14 ans 4€, carte abonnement 5 places 20€ Ciné Passion à Villefranche du Périgord

Tarif: 6€, réduit 5€, – de 14 ans 4€, carte abonnement 5 places 20€ +33 5 53 02 64 97

Tarif: 6€, réduit 5€, – de 14 ans 4€, carte abonnement 5 places 20€

Villefranche-du-Périgord

dernière mise à jour : 2022-02-10

