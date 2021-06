Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages, Var Ciné-paroisse « Faustine, apôtre de la Miséricorde » Six-Fours-les-Plages Six-Fours-les-Plages Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages

Var

Ciné-paroisse « Faustine, apôtre de la Miséricorde » Six-Fours-les-Plages, 22 juin 2021-22 juin 2021, Six-Fours-les-Plages. Ciné-paroisse « Faustine, apôtre de la Miséricorde » 2021-06-22 18:30:00 18:30:00 – 2021-06-22 Cinéma Six n’Etoiles 48 rue de la République

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Var Film suivi d’un débat en partenariat avec la paroisse Ste Anne de Six Fours. Biopic, Drame, Documentaire, Historique de Michał Kondrat. contact.sixnetoiles@gmail.com +33 4 94 26 58 48 http://www.sixnetoiles.fr/ Film suivi d’un débat en partenariat avec la paroisse Ste Anne de Six Fours. Biopic, Drame, Documentaire, Historique de Michał Kondrat. dernière mise à jour : 2021-06-16 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

Détails Catégories d’évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Cinéma Six n'Etoiles 48 rue de la République Ville Six-Fours-les-Plages lieuville 43.0924#5.84102