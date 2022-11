Ciné-parents: projection, échange, discussion Espalion Espalion Catégorie d’évènement: Espalion

Ciné-parents: projection, échange, discussion Espalion, 14 novembre 2022, Espalion. Ciné-parents: projection, échange, discussion Plateau de la Gare

OT Terres d’Aveyron Espalion

2022-11-14 – 2022-11-14 Plateau de la Gare Espalion 12500 Espalion 4 EUR Édith Fortin-Muet est accompagnatrice conjugale, familiale et parentale, thérapeute psychocorporelle Projection du film « Familles(s) en mutation », réalisé par Anne Jochum suivi d’un temps d’échange animé par Édith Fortin-Muet OT Terres d’Aveyron

Plateau de la Gare Espalion

dernière mise à jour : 2022-10-25 par OT Terres d’Aveyron

Détails Catégorie d’évènement: Espalion Autres Lieu Espalion Adresse OT Terres d'Aveyron Espalion Ville Espalion lieuville Plateau de la Gare Espalion

Espalion Espalion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/espalion/

Ciné-parents: projection, échange, discussion Espalion 2022-11-14 was last modified: by Ciné-parents: projection, échange, discussion Espalion Espalion 14 novembre 2022 OT Terres d'Aveyron

Espalion