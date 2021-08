Paris Jardins d'Éole Paris Ciné-Parcs 2021 : Wadja Jardins d’Éole Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ciné-Parcs 2021 : Wadja Jardins d’Éole, 21 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 août 2021

de 21h à 23h

gratuit

A l’été 2021, la fabrique documentaire propose quatre projections de cinéma en plein air dans les parcs et jardins de la Ville de Paris. Les films sont choisis pour leur capacité à attirer le public le plus large : tous genres, tous âges, toutes cultures, tous milieux sociaux. Venez les voir avec nous ! WADJDA (HAIFAA AL MANSOUR, 2013) Wadjda, douze ans, habite la banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite. Elle ne rêve que d’une chose : s’acheter un beau vélo qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais elle se heurte à un problème : au royaume wahhabite, les bicyclettes sont traditionnellement réservées aux garçons… Toutes les infos : http://cine-parcs.fr N.B. : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE — Avec le soutien de la Ville de Paris, de la Mairie du 18e et de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture / Eté culturel 202 Événements -> Festival / Cycle Jardins d’Éole 56 rue d’Aubervilliers Paris 75018

2, 5, 7 : Stalingrad (377m) 12 : Marx Dormoy (534m)

Contact :La fabrique documentaire 0171932004 contact@lafabriquedocumentaire.fr https://lafabriquedocumentaire.fr/ https://www.facebook.com/lafabriquedocumentaireparis Événements -> Festival / Cycle Cinéma;Plein air

Date complète :

2021-08-21T21:00:00+02:00_2021-08-21T23:00:00+02:00

Ciné-Parcs

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Jardins d'Éole Adresse 56 rue d'Aubervilliers Ville Paris lieuville Jardins d'Éole Paris