Paris Jardin Villemin Paris Ciné-Parcs 2021 : Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009) Jardin Villemin Paris

Ciné-Parcs 2021 : Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009) Jardin Villemin, 21 août 2021-21 août 2021, Paris. Ciné-Parcs 2021 : Home (Yann Arthus-Bertrand, 2009)

Jardin Villemin, le samedi 21 août à 21:00

En juillet-août 2021, la fabrique documentaire propose quatre projections de cinéma en plein air gratuites dans les parcs et jardins de la Ville de Paris, dans le cadre de leur ouverture 24h sur 24 en été. Les films sont choisis pour leur capacité à attirer le public le plus large : tous genres, tous âges, toutes cultures, tous milieux sociaux. Venez les voir avec nous ! Toutes les infos : [http://cine-parcs.fr](http://cine-parcs.fr)

Entrée libre

Festival de cinéma plein air dans les parcs publics de la Ville de Paris Jardin Villemin Rue des Récollets 75010 Paris Paris Paris 10e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T21:00:00 2021-08-21T23:00:00

Détails Autres Lieu Jardin Villemin Adresse Rue des Récollets 75010 Paris Ville Paris lieuville Jardin Villemin Paris