Bort-l'Étang Bort-l'Étang Bort-l'Étang, Puy-de-Dôme Ciné parc « Les 2 Alfred » Bort-l’Étang Bort-l'Étang Catégories d’évènement: Bort-l'Étang

Puy-de-Dôme

Ciné parc « Les 2 Alfred » Bort-l’Étang, 11 août 2021, Bort-l'Étang. Ciné parc « Les 2 Alfred » 2021-08-11 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-11

Bort-l’Étang Puy-de-Dôme Bort-l’Étang EUR 5.5 3.5 Long métrage français – 1h32 – 2021 – Comédie réalisée par Bruno Podalydès dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Bort-l'Étang, Puy-de-Dôme Autres Lieu Bort-l'Étang Adresse Ville Bort-l'Étang lieuville 45.78279#3.42665