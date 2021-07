Bort-l'Étang Bort-l'Étang Bort-l'Étang, Puy-de-Dôme Ciné parc : “La petite fabrique des nuages” Bort-l’Étang Bort-l'Étang Catégories d’évènement: Bort-l'Étang

Puy-de-Dôme

Ciné parc : “La petite fabrique des nuages” Bort-l’Étang, 5 août 2021, Bort-l'Étang. Ciné parc : “La petite fabrique des nuages” 2021-08-05 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-05

Bort-l’Étang Puy-de-Dôme Bort-l’Étang EUR 3.5 5.5 Programme de 5 courts métrages 46mn – 2019

Genre : Film d’animation

Public : A partir de 4 ans. cineparc@parc-livradois-forez.org +33 4 73 95 58 00 http://www.cineparc.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bort-l'Étang, Puy-de-Dôme Autres Lieu Bort-l'Étang Adresse Ville Bort-l'Étang lieuville 45.78279#3.42665