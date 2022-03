Ciné parc « La panthère des neiges » Saint-Jean-d’Heurs Saint-Jean-d'Heurs Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Jean-d'Heurs

Ciné parc « La panthère des neiges » Saint-Jean-d’Heurs, 4 mars 2022, Saint-Jean-d'Heurs. Ciné parc « La panthère des neiges » Saint-Jean-d’Heurs

2022-03-04 – 2022-03-04

Saint-Jean-d’Heurs Puy-de-Dôme Saint-Jean-d’Heurs EUR 5.5 3.5 Long métrage français 1h32 – 2021

Genre : Documentaire réalisé par Marie Amiguet et Vincent Munier

Public : Tout public à partir de 10 ans +33 4 73 95 58 00 http://www.cineparc.fr/ Saint-Jean-d’Heurs

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Jean-d'Heurs Autres Lieu Saint-Jean-d'Heurs Adresse Ville Saint-Jean-d'Heurs lieuville Saint-Jean-d'Heurs Departement Puy-de-Dôme

Ciné parc « La panthère des neiges » Saint-Jean-d’Heurs 2022-03-04 was last modified: by Ciné parc « La panthère des neiges » Saint-Jean-d’Heurs Saint-Jean-d'Heurs 4 mars 2022 Puy-de-Dôme Saint-Jean-d'Heurs

Saint-Jean-d'Heurs Puy-de-Dôme