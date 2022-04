CINE PAPOTE “PRENDRE SON SOIN DU VIVANT” Ganges, 21 avril 2022, Ganges.

CINE PAPOTE “PRENDRE SON SOIN DU VIVANT” Ganges

2022-04-21 20:00:00 – 2022-04-21 22:00:00

Ganges Hérault

EUR 5.5 5.5 Carte blanche à l’Association Bobine et Binette, au cinéma L’Arc en Ciel de Ganges.

Projection du film “A la vie” d’Aude Pépin, sur la thématique du post-partum et de la maternité. Projection suivie d’une discussion avec Justine Mazel et Florence Berge, sages-femmes libérales.

contact.tierscine@gmail.com +33 6 76 66 14 42 http://www.bobineetbinette.fr/

Ganges

