Ciné-Palestine Toulouse Occitanie – Documentaire Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Ciné-Palestine Toulouse Occitanie – Documentaire Médiathèque José Cabanis, 10 mars 2022, Toulouse. Ciné-Palestine Toulouse Occitanie – Documentaire

Médiathèque José Cabanis, le jeudi 10 mars à 18:00

Peut-on être à la fois Juif et Arabe ? Pour une Nouvelle Séville est un road movie poétique et musical sur l’identité de Juif Arabe. En présence de la réalisatrice (sous réserve). Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1) Peut-on être à la fois Juif et Arabe ? Pour une Nouvelle Séville est un road movie poétique et musical sur l’identité de Juif Arabe. En présence de la réalisatrice (sous réserve). Médiathèque José Cab Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T18:00:00 2022-03-10T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Ciné-Palestine Toulouse Occitanie – Documentaire Médiathèque José Cabanis 2022-03-10 was last modified: by Ciné-Palestine Toulouse Occitanie – Documentaire Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 10 mars 2022 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne