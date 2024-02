Ciné Palestine Toulouse Occitanie 2024 – Les 10 ans du festival Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, mardi 5 mars 2024.

Ciné Palestine Toulouse Occitanie 2024 – Les 10 ans du festival Ciné Rencontre autour du film Alam (vo) Mardi 5 mars, 20h30 Cinéma Studio 7 Auzielle Tarifs habituels

L’édition anniversaire d’un pari fou, celui de consacrer neuf jours au cinéma palestinien dans une grande ville et sa région. Une édition qui prend place dans un moment où le tragique de l’histoire ensanglante une nouvelle fois la Palestine et nos pensées vont à Gaza et à son peuple martyrisé. Ciné-Palestine témoignera de la richesse d’un cinéma capable de traverser les frontières et attaché à construire le récit d’un peuple recru d’épreuves mais plus que jamais debout, pour qui l’art et la culture sont les meilleures armes de la résistance. Programme complet : cine-palestine-toulouse.fr

Sénace du film Alam (vo) en présence de l’équipe du festival Ciné-Palestine Toulouse Occitanie.

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie 05 61 39 02 37

palestine cinéma