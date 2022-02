Ciné Palestine Toulouse Occitanie 2022 Cinémathèque, 7 mars 2022, Toulouse.

Ciné Palestine Toulouse Occitanie 2022

du lundi 7 mars au mardi 15 mars à Cinémathèque

### 8e édition du festival Que peut le cinéma ? La question n’est pas neuve et n’appelle pas de réponse simple, mais dans un monde palestinien éclaté et contraint, la vitalité du cinéma exprime toute la force d’une irréductible présence par-delà toutes les impasses politiques. Cette 8ème édition se veut à la mesure d’une telle vitalité, un cinéma dans tous ses états, qu’il soit palestinien ou qu’il touche à la Palestine. Un cinéma qui conjuguera cette année un regard acéré sur l’univers kafkaïen d’un quotidien sous occupation, un regard sans complaisance sur une société patriarcale et ses déchirures internes, là où l’intime touche au politique, un regard singulier enfin sur l’ailleurs, l’Égypte, le Liban … **35 films, courts et longs métrages, documentaires et fictions**, qui nous entraîneront de la violence de l’occupation à la fable amoureuse, du réalisme au conte, de l’absence à soi à la belle rage des femmes. Des films mais aussi des **rencontres**, des **débats**, des **réalisatrices et réalisateurs invités**, des interventions en milieu scolaire, un **concert**, des **lectures** et une **exposition** de photos. ### Plus d’infos [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) [Site web de Ciné Palestine](http://cine-palestine-toulouse.fr/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/cinepalestinetoulouse) [Téléchargez le programme au format PDF (817k)](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11750442/221806/c43a31ab-6e56-ff51-3023-217ec12ce3e3) ![]() ### Infos pratiques Du 7 au 15 mars 2022

Tarifs en vigueur dans les cinémas participants

Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



