Ciné Palabres Médiathèque Grand M, 1 octobre 2020, Toulouse.

Ciné Palabres

Médiathèque Grand M, le jeudi 1 octobre 2020 à 14:30

En lien avec l’actualité sanitaire, nous sommes contraints d’annuler ce rendez-vous. Si un report était possible et programmé, nous le communiquerions sur le site et par le biais de la newsletter et de notre page officielle Facebook. Merci de votre compréhension Black Mamba Amel Guellaty | Fiction | 2017 | 20 min | Tunisie Sarra, jeune fille de la classe moyenne de Tunis, mène, en apparence, la vie ordinaire que sa mère lui a tracée. Mais elle a en réalité d’autres plans inavoués… Ladies’ Turn Hélène Harder | Documentaire | 2012 | 1h05 min | Sénégal Organiser un tournoi de football féminin est le défi de l’association sénégalaise Ladies’ Turn. Investir le terrain en bravant tabous et préjugés est le pari que Seyni, pionnière du foot féminin au Sénégal et ancienne capitaine de l’équipe nationale, propose aux filles des quartiers. En présence d’Élodie Bermudez, boxeuse professionnelle (sous réserve).

En lien avec l’actualité sanitaire, nous sommes contraints d’annuler ce rendez-vous. Si un report était possible et programmé, nous le communiquerions sur le site et par le biais de la newsletter et d

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-01T14:30:00 2020-10-01T16:30:00