### Un rendez-vous cinématographique autour de l’histoire des femmes africaines **Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse ** Ciné Palabres a pour ambition de faire découvrir au public toulousain la vie de femmes africaines au travers d’œuvres cinématographiques de fiction ou documentaires. Cette association veut contribuer à la lutte pour l’égalité femme-homme et contre les discriminations et développer un esprit de solidarité. Elle souhaite partager avec le public toulousain des histoires de vie qui font résonnance avec les nôtres. Après une année blanche, Ciné Palabres reprend la projection de films de fiction ou documentaires proposés entre autres au festival Films Femmes Afrique 2020 de Dakar auquel des membres de l’association ont participé. Un débat animé par une intervenante ou un intervenant lié au film ou à sa problématique accompagne chacune des représentations. Un moment convivial, autour d’un bissap ou d’un jus de gingembre, clôt la soirée et permet d’approfondir les échanges. _En partenariat avec le festival [Africlap ](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/39029/Festival%20Africlap%202021)_ ### Plus d’infos [Site de l’association Ciné Palabres ](https://cinepalabres.fr) ![]() ### Infos pratiques Le 27 août à l’Espace diversités laïcité

