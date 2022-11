Ciné: opération Père Noël Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Ciné: opération Père Noël Yssingeaux, 7 décembre 2022, Yssingeaux. Ciné: opération Père Noël

Ciné-Grenette Place de la victoire Yssingeaux Haute-Loire Place de la victoire Ciné-Grenette

2022-12-07 – 2022-12-07

Place de la victoire Ciné-Grenette

Yssingeaux

Haute-Loire EUR 3 3 Agé de huit ans, William est habitué à tout obtenir. Il demande comme cadeau le Père Noël en personne. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël ? Place de la victoire Ciné-Grenette Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Yssingeaux Haute-Loire Place de la victoire Ciné-Grenette Ville Yssingeaux lieuville Place de la victoire Ciné-Grenette Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Ciné: opération Père Noël Yssingeaux 2022-12-07 was last modified: by Ciné: opération Père Noël Yssingeaux Yssingeaux 7 décembre 2022 Ciné Grenette Place de la Victoire Yssingeaux Haute-Loire Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire