Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville CINE OPERA : Tosca de Giacomo Puccini Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

CINE OPERA : Tosca de Giacomo Puccini Cinéma Jean Marais, 5 décembre 2021, Aucamville. CINE OPERA : Tosca de Giacomo Puccini

Cinéma Jean Marais, le dimanche 5 décembre à 14:30

Synopsis : L’action se déroule à Rome en juin 1800. Les troupes françaises ont instauré en 1798 une « République romaine ». Ferdinand Ier des Deux-Siciles et son épouse, la reine Maria Caroline, aidés des Anglais, reprennent la ville l’année suivante, et le baron Scarpia est chargé de mettre sur pied une police secrète. C’est sur cette toile de fond que se joue l’action de l’opéra. Réservation conseillée :infos@cinesdecocagnes.fr / 09 64 41 55 12 / site internet du cinéma Pass sanitaire requis. Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T18:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Aucamville Autres Lieu Cinéma Jean Marais Adresse 2 rue des écoles Ville Aucamville lieuville Cinéma Jean Marais Aucamville