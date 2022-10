CINÉ-OPÉRA : SAISON 2022-2023 Mayenne Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

CINÉ-OPÉRA : SAISON 2022-2023 Mayenne, 27 octobre 2022, Mayenne. CINÉ-OPÉRA : SAISON 2022-2023

16 Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne Mayenne Cinéma Le Vox 16 Place Juhel

2022-10-27 – 2022-10-27

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel

Mayenne

Mayenne EUR 10 15 jeu 27/10 – Salomé mar 13/12 – La Vie Parisienne – Opéra de Paris 2022 jeu 26/01 – Tosca (Opera national Amsterdam) mar 07/03 – Georges Balanchine – Opéra de Paris 2023 jeu 30/03 – Hamlet – Opéra de Paris 2023 jeu 25/05 – Maurice Béjart – Opéra de Paris 2023 lun 26/06 – Roméo et Juliette – Opéra de Paris 2023 L’opéra au cinéma, en partenariat avec l’Opéra National de Paris contact@levoxmayenne.fr +33 2 43 32 79 88 http://www.levoxmayenne.fr/ Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégorie d’évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Mayenne Mayenne Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Ville Mayenne lieuville Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

CINÉ-OPÉRA : SAISON 2022-2023 Mayenne 2022-10-27 was last modified: by CINÉ-OPÉRA : SAISON 2022-2023 Mayenne Mayenne 27 octobre 2022 16 Place Juhel Cinéma Le Vox Mayenne Mayenne mayenne

Mayenne Mayenne