CINÉ-OPÉRA : PLATÉE Mayenne, 21 juin 2022, Mayenne.

CINÉ-OPÉRA : PLATÉE Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne

2022-06-21 19:15:00 – 2022-06-21 23:00:00 Cinéma Le Vox 16 Place Juhel

Mayenne Mayenne

EUR 10 15 Opéra de Jean-Philippe Rameau en direct de l’Opéra Bastille.

« Nymphe régnant sur un humide empire » ou « Naïade ridicule » ? Qui est donc cette étrange, créature que Rameau fait chanter dans une tessiture de haute-contre et qui fait voler en éclats, les conventions de l’opéra ? Laide et vaniteuse, la grenouille Platée est victime d’une manipulation des dieux, qui lui font croire qu’elle est aimée par Jupiter. Dans cet opéra composé à l’occasion du mariage du Dauphin Louis, fils de Louis XV, et de l’infante Maria Teresa d’Espagne, réputée disgracieuse, Jean‑Philippe Rameau fait de l’ironie l’arme maîtresse de sa partition.

Cette farce cruelle et émouvante revient à l’affiche de l’Opéra dans la production réjouissante et fantasque de Laurent Pelly.

L’opéra au cinéma !

contact@levoxmayenne.fr +33 2 43 32 79 88 http://www.levoxmayenne.fr/#news

Cinéma Le Vox 16 Place Juhel Mayenne

