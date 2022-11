Ciné-opéra : « les Noces de Figaro »

Ciné-opéra : « les Noces de Figaro », 11 décembre 2022, . Ciné-opéra : « les Noces de Figaro »



2022-12-11 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-11 Le cinéma Louis Malle vous propose une séance ciné-opéra avec « les Noces de Figaro ». Ciné Opéra_noces de figaro dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville