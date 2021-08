Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville CINÉ-OPÉRA : Les contes d’Hoffman Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris (enregistré à l’Opéra Bastille) Cette oeuvre ultime est une synthèse inouïe, à la fois drôle, grave et fantastique de l’opéra- bouffe, de l’opéra romantique et du grand opéra. La spectaculaire mise en scène de Robert Carsen formidable de cohérence et de sens dramatique pour une oeuvre dont l’éclatant mystère ne finit plus d’illuminer les scènes lyriques. # Tarifs : 15 € / 12 € (- de 16 ans). Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris (enregistré à l’Opéra Bastille) Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

