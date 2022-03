Ciné opéra : LE FABULATOGRAPHE Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Ciné opéra : LE FABULATOGRAPHE OPERA DE REIMS 1 Rue de Vesle Reims

2022-03-30

Reims Marne Jean de la Fontaine | Claris de Florian | Les Monts du Reuil. En conjuguant musique, poésie et vidéo, la compagnie lyrique Les Monts du Reuil signe un spectacle aussi novateur que réjouissant pour petits et grands.

Au rythme des Quatre Saisons de Vivaldi, Le Fabulatographe déploie une machine à rêver dans l’univers de La Fontaine. Tout part de la fable universellement connue du Corbeau et du Renard.

Dans une mise en scène débordant de trouvailles et d’humour, les deux animaux, si emblématiques du moraliste, vont déambuler à travers les fables, au fil d’aventures rocambolesques. Ils vont nous faire approcher une belette, un grillon, un astrologue, un cerf…, se jouant du temps et de l’espace, attrapant une morale au vol, lançant un bouquet de notes sur l’orchestre, pour finir par se poser sur le couvercle d’un clavecin et nous inviter avec la frivole cigale à une danse joyeuse ! L’utilisation de la vidéo, les jeux de lumière, l’interaction constante avec les artistes sur scène, illuminent cette fête musicale aux multiples saveurs.

