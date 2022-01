Ciné-opéra : La Chauve-Souris Monein, 30 janvier 2022, Monein.

Ciné-opéra : La Chauve-Souris Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce Monein

2022-01-30 – 2022-01-30 Cinéma La Bobine 22 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein

En Allemand sous-titré en Français, enregistré au Theater An Der Wein

A Vienne, au XIXème siècle. Après avoir été la risée de toute la ville dans un déguisement de chauve-souris, Falke va se venger d’Eisenstein, son ami indélicat. Alors que la femme d’Eisenstein, Rosalinde, attend son soupirant Alfred, Eisenstein part pour la prison où il doit passer une semaine pour un délit mineur, flanqué de son ami Falke, qui le conduit en réalité… à une fête donnée par le prince Orlofsky. Là, Eisenstein s’amuse beaucoup, s’étonne d’y apercevoir sa bonne, Adèle, dans une robe de sa femme mais, tout à ses plaisirs et au champagne, se consacre plutôt à séduire une comtesse hongroise masquée… qui est en réalité sa femme, prévenue par l’ami Falke ! De quiproquos en coups de théâtre et en rouerie partagée, tout s’achèvera pourtant dans la joie !

+33 9 64 45 83 58

