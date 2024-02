Ciné-opéra Giulio Cesare Cinéma Le Trianon Verneuil d’Avre et d’Iton, dimanche 17 mars 2024.

Ciné-opéra Giulio Cesare Cinéma Le Trianon Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Opéra en 3 actes ( 3h35 avec 1 entracte, en italien sous-titré en français) enregistré à Amsterdam au Dutch National Opéra, en février 2023 avec l’orchestre Le concert d’Astrée.

Musique G.F Händel / Livret N.F Haym / Direction musicale E. Haïm / mise en scène C. Bieito

En pleine guerre civile romaine (49-45 avant J.C), Giulio Cesare (Jules César) découvre que son rival Pompée a été exécuté sans pitié par Tolomeo (Ptolémée), roi d’Egypte…

L’amour et la politique sont les deux ressorts de cet opéra (pour le metteur en scène Calixto Bieito), qui dépeint de façon crue et ironique une élite d’ultra-riches isolée dans un décor high-tech et soumise à des émotions primaires.

Opéra en 3 actes ( 3h35 avec 1 entracte, en italien sous-titré en français) enregistré à Amsterdam au Dutch National Opéra, en février 2023 avec l’orchestre Le concert d’Astrée.

Musique G.F Händel / Livret N.F Haym / Direction musicale E. Haïm / mise en scène C. Bieito

En pleine guerre civile romaine (49-45 avant J.C), Giulio Cesare (Jules César) découvre que son rival Pompée a été exécuté sans pitié par Tolomeo (Ptolémée), roi d’Egypte…

L’amour et la politique sont les deux ressorts de cet opéra (pour le metteur en scène Calixto Bieito), qui dépeint de façon crue et ironique une élite d’ultra-riches isolée dans un décor high-tech et soumise à des émotions primaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 16:30:00

fin : 2024-03-17

Cinéma Le Trianon 108 rue du Canon

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

L’événement Ciné-opéra Giulio Cesare Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure