Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer, Finistère Ciné : Nuit de l’horreur Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Ciné : Nuit de l’horreur Carhaix-Plouguer, 31 octobre 2021, Carhaix-Plouguer. Ciné : Nuit de l’horreur Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer

2021-10-31 20:30:00 – 2021-10-31 Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer Au programme :

20h30 : Candyman

22h30 : Halloween Kills

00:30 Evil Dead 2

Collation offerte entre les séances, ambiance Halloween !

Interdits aux moins de 12 ans.

Pass sanitaire obligatoire. +33 2 98 93 32 64 https://www.cinemalegrandbleu.fr/ Au programme :

20h30 : Candyman

22h30 : Halloween Kills

00:30 Evil Dead 2

Collation offerte entre les séances, ambiance Halloween !

Interdits aux moins de 12 ans.

Pass sanitaire obligatoire. Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Ville Carhaix-Plouguer lieuville Rue Jean Monnet Cinéma Le Grand Bleu Carhaix-Plouguer