Ciné-Musique : Mary Poppins Cinéma Le Trianon, 20 juin 2021-20 juin 2021, Romainville.

Ciné-Musique : Mary Poppins

Cinéma Le Trianon, le dimanche 20 juin à 14:30

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d’affaire, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s’occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C’est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d’Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux. Un des plus célèbres films de la production Disney.

Festival Les Enfants font leur cinéma – Exposition jeux et jouets optiques ! Découvrez des jeux et jouets optiques jouant sur les lumières et les mouvements, pour mettre les sens en éveil !

Cinéma Le Trianon Place Carnot, Romainville, France Romainville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T14:30:00 2021-06-20T16:30:00