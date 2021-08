Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Ciné-musique – La Conspiration Des Belettes + Cumbiam’bero Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Ciné-musique – La Conspiration Des Belettes + Cumbiam’bero Hendaye, 12 septembre 2021, Hendaye. Ciné-musique – La Conspiration Des Belettes + Cumbiam’bero 2021-09-12 – 2021-09-12 Rue du Théâtre Cinéma les Variétés

Hendaye Pyrénées-Atlantiques 17h00 : « La conspiration des belettes » a été désigné coup de cœur du public hendayais suite à la diffusion, en juin et juillet, de films issus du festival Cinelatino de Toulouse. Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immobiliers sans scrupules prêts à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est sans compter sur la malice de ces septuagénaires. 19h00 : présentation de la saison culturelle et pintxo pote. 20h00 : l’ivresse de la Cumbia…ses rythmes bouillonnants à tendance tropicale, ses cuivres brûlants et ses refrains envoûtants, Cumbiam’bero répand une envie frénétique de se remuer. 17h00 : « La conspiration des belettes » a été désigné coup de cœur du public hendayais suite à la diffusion, en juin et juillet, de films issus du festival Cinelatino de Toulouse. Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immobiliers sans scrupules prêts à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est sans compter sur la malice de ces septuagénaires. 19h00 : présentation de la saison culturelle et pintxo pote. 20h00 : l’ivresse de la Cumbia…ses rythmes bouillonnants à tendance tropicale, ses cuivres brûlants et ses refrains envoûtants, Cumbiam’bero répand une envie frénétique de se remuer. +33 5 59 20 61 18 17h00 : « La conspiration des belettes » a été désigné coup de cœur du public hendayais suite à la diffusion, en juin et juillet, de films issus du festival Cinelatino de Toulouse. Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari partagent une grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immobiliers sans scrupules prêts à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est sans compter sur la malice de ces septuagénaires. 19h00 : présentation de la saison culturelle et pintxo pote. 20h00 : l’ivresse de la Cumbia…ses rythmes bouillonnants à tendance tropicale, ses cuivres brûlants et ses refrains envoûtants, Cumbiam’bero répand une envie frénétique de se remuer. Annie Etchepare dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Hendaye Adresse Rue du Théâtre Cinéma les Variétés Ville Hendaye lieuville 43.35533#-1.7736