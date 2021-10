Paris Cinéma des Cinéastes île de France, Paris Ciné-musique Cinéma des Cinéastes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ciné-musique Cinéma des Cinéastes, 28 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 28 novembre 2021

de 11h à 13h

payant

Assistez à un concert inspiré par les images du film ! Les Lumières de la ville + ciné-musique

Le film De Charlie Chaplin États-Unis I 1931 I 1h23 I muet I noir et blanc I A partir de 7 ans Un vagabond s’éprend d’une belle et jeune vendeuse de fleurs aveugle qui vit avec sa mère, couverte de dettes. Suite à un savoureux quiproquo, la fleuriste s’imagine le pauvre hère, qui vient de lui acheter une fleur, en milliardaire. Ce qu’il n’est pas… même s’il se lie d’amitié avec un homme riche et suicidaire qui le prend sous son aile, mais uniquement sous l’emprise de l’alcool. Une fois sobre, le milliardaire renvoie invariablement le vagabond à son triste sort… L’Atelier Estelle Wolf joue, improvise, s’inspirant de quelques images extraites du film. Événements -> Festival / Cycle Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy Paris 75017

2, 13 : Place de Clichy (144m) 13 : La Fourche (418m)

Contact : https://cinema-des-cineastes.fr/ https://www.facebook.com/cinema.descineastes/ https://twitter.com/cdescineastes Événements -> Festival / Cycle

Date complète :

2021-11-28T11:00:00+01:00_2021-11-28T13:00:00+01:00

Les Lumières de la ville

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma des Cinéastes Adresse 7 avenue de Clichy Ville Paris lieuville Cinéma des Cinéastes Paris