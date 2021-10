Paris Cinéma des Cinéastes île de France, Paris Ciné-musique Cinéma des Cinéastes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ciné-musique Cinéma des Cinéastes, 21 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 21 décembre 2021

de 10h30 à 12h30

payant

Assistez à un concert inspiré par les images du film ! chantons sous la pluie + ciné-musique

Le film De Stanley Donen et Gene Kelly États-Unis I 1953I 1h43 I animation I couleur I VF A partir de 6 ans Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur premier film du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina ce qui n’est pas du goût de cette dernière. L’Atelier Estelle Wolf joue, improvise, s’inspirant de quelques images extraites du film. Événements -> Festival / Cycle Cinéma des Cinéastes 7 avenue de Clichy Paris 75017

2, 13 : Place de Clichy (144m) 13 : La Fourche (418m)

Contact : https://cinema-des-cineastes.fr/ https://www.facebook.com/cinema.descineastes/ https://twitter.com/cdescineastes Événements -> Festival / Cycle

Date complète :

2021-12-21T10:30:00+01:00_2021-12-21T12:30:00+01:00

Chantons sous la pluie

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma des Cinéastes Adresse 7 avenue de Clichy Ville Paris lieuville Cinéma des Cinéastes Paris