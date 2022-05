Ciné musique apéro concert Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot Ciné-Musique samedi 07 mai à L’ASTROLABE – FIGEAC

Venez vivre une soirée tout en musique, avec deux films musicaux et un apéro-concert avec le rappeur SINGA ! * 18h : Haut et fort

* 19h45 : Apéro-concert de Singa (entrée libre)

* 21h15 : À l’ombre des filles Singa rappe en alliant textes ciselés et musicalité. À ses côtés : Mickaël à la guitare, El Madalenas à la basse et Jean à la batterie. Ensemble, ils proposent un set à la croisée du Hip-hop, du rock et de la funk. Explorer le sens du son pour conter la beauté et la violence du monde. +33 5 65 34 24 78 Ciné-Musique samedi 07 mai à L’ASTROLABE – FIGEAC

* 21h15 : À l'ombre des filles

