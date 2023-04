Projection LE CHANT DES VIVANTS – FESTIVAL VOX POPULI Ciné Mourguet Sainte-Foy-lès-Lyon Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Sainte-Foy-lès-Lyon

Projection LE CHANT DES VIVANTS – FESTIVAL VOX POPULI Ciné Mourguet, 25 avril 2023, Sainte-Foy-lès-Lyon. Projection LE CHANT DES VIVANTS – FESTIVAL VOX POPULI Mardi 25 avril, 20h00 Ciné Mourguet Entrée sur réservation / billetterie Dans le cadre du festival de films Vox Populi, au cours duquel 9 films sont sélectionnés, une projection du film Le Chant des Vivants est prévue au CinéMourguet, en partenariat avec la LICRA.

Suite à la séance, un temps est prévu au cours duquel des migrant viendront livrer leurs témoignages, après être arrivés en France en tant que personnes mineures isolées. Ciné Mourguet 15 rue Deshay, 69100 Sainte-Foy-lès-Lyon Sainte-Foy-lès-Lyon 69110 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://cinemourguet.com/programme/films/704 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T20:00:00+02:00 – 2023-04-25T22:00:00+02:00

2023-04-25T20:00:00+02:00 – 2023-04-25T22:00:00+02:00 Vox populi cinéma Copyright TS-Productions/RVB

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon Autres Lieu Ciné Mourguet Adresse 15 rue Deshay, 69100 Sainte-Foy-lès-Lyon Ville Sainte-Foy-lès-Lyon Departement Métropole de Lyon Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Ciné Mourguet Sainte-Foy-lès-Lyon

Ciné Mourguet Sainte-Foy-lès-Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-les-lyon/

Projection LE CHANT DES VIVANTS – FESTIVAL VOX POPULI Ciné Mourguet 2023-04-25 was last modified: by Projection LE CHANT DES VIVANTS – FESTIVAL VOX POPULI Ciné Mourguet Ciné Mourguet 25 avril 2023 Ciné Mourguet Sainte-Foy-lès-Lyon Sainte-Foy-lès-Lyon

Sainte-Foy-lès-Lyon Métropole de Lyon