2023-03-08

Lot-et-Garonne EUR 3.5 3.5 Ciné-Mômes « Yuku et la fleur de l’Himalaya » (à partir de 3 ans).

Un film d’animation de Arnaud Demuynck et Rémi Durin.

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle.

– Durée : 1h05.

– La séance du samedi 11 mars sera suivie d’un goûter.

