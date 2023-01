CINÉ-MÔMES : VIVE LE VENT D’HIVER Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’Évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison… Cinq films courts plébiscités en festivals et réalisés par les nouveaux talents de l’animation européenne.

Durée : 35 minutes. Le Ciné’fil propose aux enfants accompagnés (à partir de 3 ans) découvrir le cinéma grâce à un environnement adapté. lecinefilvihiers@gmail.com +33 2 41 75 83 66 http://www.cine-vihiers.fr/ VIHIERS Le Ciné’fil – 20 Place Saint-Jean Lys-Haut-Layon

