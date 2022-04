Ciné-Mômes / Playmobil Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le mercredi 20 avril à 15:00

Sélectionné par l’équipe de la Médiathèque, venez découvrir **Playmobil** ! Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent. **Diffusion gratuite, À partir de 5 ans, Durée : 1h37. Les retardataires ne seront pas acceptés dans la salle.**

Gratuit, Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une séance comme au cinéma à l’Auditorium Jean Jaurès ! Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

2022-04-20T15:00:00 2022-04-20T17:00:00

